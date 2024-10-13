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面對綠營發動的大罷免時代第一戰，基隆市長謝國樑成功守下了，在東岸商場爭議中，基隆市政府早已在法律戰上獲得4連勝，瓦解罷免方的正當性，這段時間，謝國樑勤走基層，親自跟選民溝通，成功扭轉局勢，更重要的是防止了罷免戰骨牌效應的發生，為國民黨打下美好的一仗。謝國樑來自經營基隆二信三功集團的謝氏家族，祖父謝清雲擔任過台灣省議會議員，父親謝修平則擔任過省議員與基隆市議會議長，地方都稱謝國樑家族其實是基隆最大派系，可見謝家在基隆耕耘、著力很深。謝國樑的經歷十分有趣，他先是創業擔任公誠電子券商總經理，29歲時轉戰立委，之後也是輕鬆連任；2015年因輔選國民黨基隆市長參選人失利，又淡出政治圈轉往影視圈，擔任聯國際多媒體公司董事長，催生《我的少女時代》等受歡迎的影視作品。看似順風順水的人生，在2017年女兒被診斷出有先天性聽損後，有了重大的改變。謝國樑接觸到基督教，成為虔誠的教徒，在體認這場困境帶給他的人生意義後，他也寫了一本書「千分之三的意義」。正因為人生的劇烈轉折，謝國樑希望能為弱勢做更多的事，已經離開政治圈多年的他，在2021年毅然決然參選基隆市長，在大環境不利國民黨、民進黨擁有執政優勢的情況下，最後成功打敗民進黨對手蔡適應，為國民黨收復8年失土。不過，今年1月爆發基隆東岸商場二樓至四樓產權爭議，NET（主富服裝公司）控告基隆市府「夜襲」強行接管商場，提告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，成為罷免案的導火線。民團為東岸商場爭議發起罷免案，但起初連署人數不如預期，後來正巧在立法院發生藍白強行闖關國會改革法案，引發社會廣泛討論，青鳥的怒火無處可發洩，就轉而為謝國樑罷免案增添柴火，後來順利通過二階段連署。但在罷免案進行的過程中，基隆市府迎來東案商場法律戰的四連勝，證明了謝國樑為基隆市民守護基隆市產，讓罷免正當性蕩然無存，謝國樑也透過一場又一場的市政說明會，與選民親自溝通，扭轉了一開始的逆勢，讓選情趨於穩定。由於謝國樑一直與白營友好，罷免戰也獲得盟友的力挺，民眾黨立委黃國昌就定調反對罷免是一場向綠色威權說不的戰役，白營的政治人物也屢屢到基隆幫謝國樑站台，再加上民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭到羈押，惹怒小草，轉而將憤怒轉移到支持不同意罷免上。歷經了罷免戰的洗禮，謝國樑更加沉著穩重，身段也更加柔軟，日前被問到如果重來一次，面對東岸商場爭議會不會有不同的處理方式，謝國接受媒體專訪時說，對他的批評他都願意檢討。成功守下了罷免戰，不但是對謝國樑上任一年的施政肯定，更重大的意義是，遏止了民進黨操作罷免戰的歪風，防止未來大罷免時代骨牌效應發酵。