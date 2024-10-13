我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老嫗若當初繳300多萬遺產稅，同年出售，可獲免土增稅優惠，如今想轉讓，只能繳交1,100萬的土增稅。（示意圖／記者朱永強攝）

▲夫妻財產差額分配請求權，若使用在遺產上，選擇動產通常會比不動產更加適合。（示意圖／取自 PhotoAC ）

現代人高齡化，遺產繼承也越來越普遍，一名老嫗另一半過世，為了省下遺產稅，便主張「夫妻財產差額分配請求權」，省下300餘萬遺產稅，並繼承了一棟透天店面，幾年後，將房屋出售，卻驚覺須繳交高達1,100萬的土增稅，才發現當初繼承遺產時，第一步就已走錯路。老嫗丈夫過世，丈夫留下一棟透天店面，為了降低遺產稅，申報遺產時，老嫗主張「夫妻財產差額分配請求權」，大幅降低了遺產稅。取得遺產稅完稅證明後，老嫗繼承1/2產權，剩下的1/2產權則由2個小孩繼承，完成了繼承登記。由於近年房市熱度高，老嫗與小孩子們決定出售透店套現，不料，透過地政士協助計算出售應繳稅額後，發現光是老嫗的土增稅就高達1,100萬，於是乾脆打消了念頭。正業地政士事務所所長鄭文在指出，該案例發生的問題，主要就在於老嫗當初選擇「夫妻財產差額分配請求權」，如果當初選擇直接繳納10%遺產稅、300多萬，在繼承後的同年度出售，其實可依法「免徵土增稅」，如今為時已晚，如果想要出售轉讓，就只能繳納多的760萬。鄭文在指出，「夫妻財產差額分配請求權」經常被使用在遺產節稅上，事實上，房地產的繼承，除了當下繼承的稅徵之外，取得過程與方式的不同，也會影響未來出售的稅徵，如土增稅、房地合一稅等，所以理想狀態，夫妻財產的差額請求，最好是使用在「現金、股票」等動產之上。他說，目前遺產繼承已越來越常發生，然而，中華民國萬萬稅，建議做任何動作前，最好先諮詢專業可信任之地政士獲會計師等，了解各種稅務狀態後，再行動作，避免不慎失足，作繭自縛。