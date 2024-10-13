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基隆市長謝國樑罷免案結果出爐，最終不同意票大於同意票，公民團體罷免謝國樑失敗，對此政治評論員張益贍分析，中間選民和年輕選票沒有催出來，投票率低有利於組織動員，而謝幾個月綿密組織動員，卻只鞏固約55%藍營基本盤，表示其執政是不被許多人接受，2026連任堪慮，最後認為拆樑失敗後，罷免藍委運動也將中輟，國會白藍立委亂政將更無所忌憚，還有待總統賴清德與行政院長卓榮泰智慧化解。張益贍表示，本次投票率49.35%，投票率沒有過5成，代表中間選民和年輕選票沒有催出來，投票率低有利於組織動員，在罷免案最後階段，柯文哲弊案的媒體網路討論熱度壓過對罷免謝國樑，這也導致投票率低於預期的主因。張益贍認為，謝國樑幾個月綿密的組織動員，從基層里鄰長到中央立委、縣市長、總統全體動員。卻只鞏固約55%藍營基本盤，表示謝國樑執政是不被許多人所接受，相對的民進黨沒有介入由公民發起的罷免案，沒有進行大規模政黨對決的宣傳戰及組織戰，也導致基層動員不如國民黨。張益贍指出，由公民發起的罷免案，卻能從連署階段就不被看好，竟然可以通過二階段連署，最後雖然沒有罷免成功，但同意罷免超過45%，已經超過在基隆的傳統藍6綠4比例，已經證明這是一波成功的公民運動。張益贍說，本次謝國樑雖驚險過關，但投票結果是對其施政不滿的展現，若不改變其施政風格，2026年的連任堪慮。拆樑失敗後，罷免藍委運動也將中輟，國會白藍立委亂政將更無所忌憚，還有待總統賴清德與行政院長卓榮泰智慧化解。