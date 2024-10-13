我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰和老婆Summer在台上互相告白。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰和Summer的感人致詞讓不少現場賓客也落淚。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）世紀婚禮在今（13）日登場，婚禮一開始由2人的7位乾女兒、5位乾兒子開場，包括好友賈靜雯的3個女兒Angel、咘咘、波妞; 林熙蕾的2個女兒Kaithli（心心）、Mila（蜜蜜）; Alex田恩沛的1對兒女AJ、Alexa。接著新人登場，他們在台上甜蜜告白，Summer先說，「我上輩子一定做了什麼好事，才可以有這麼幸福的人生，我這輩子會做很多好事，因為我下輩子還要跟你在一起」；蕭敬騰也說，自己的任務就是在茫茫人海中要找到對方，2人相約要在一起8輩子。Summer表示，她每天都覺得很感謝，常常都在想，自己上輩子做了什麼好事，才可以有這麼幸福的人生，「我上輩子一定是好人。」她也說，雖然自己比蕭敬騰早一點來到這個世界上，不過身邊的人都知道，蕭敬騰比她成熟很多，「我們分開是兩個完整的人，在一起超級強大，我們是不能分開的，我這輩子一定會做更多好事，下一輩子還要跟你在一起。」蕭敬騰看著Summer走進婚禮現場並說完誓詞後，早已在台上泣不成聲，緩了一下才說，「親愛的林有慧，我相信我們一定是命中注定、生命共同體，每一世的任務就是從茫忙人海中再次找到你。」他也說，19歲那年2人還沒相遇，所以他參加了超級星光大道以大魔王姿態現身，只希望她能一眼看到自己，「你真的看到我了，你找到我了」。明年就是2人相識的第19年，蕭敬騰表示，「老婆，你已經陪伴我一半的人生，時間過得很快，但是過程相當精彩，接下來我要追隨你的腳步，我要繼續努力，一輩子愛你，下輩子愛你，下下輩子愛你，我們的約定是8輩子，我每一世都會找到你。」最後蕭敬騰更在現場大聲告白，「最後，我想跟全世界說，6月是夏天，夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛你！」他們的感人致詞讓現場不少賓客也都聽到落淚。