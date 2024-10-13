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基隆市長謝國樑罷免案結果出爐，最終不同意票大於同意票，公民團體罷免謝國樑失敗，對此民進黨也發出聲明，首先是肯定公民團體與基隆市民在罷免過程中無畏壓力，表達對於謝國樑施政不滿的聲音，此外也呼籲謝不應感到歡欣，而是應懷抱警惕的心，專心回歸市政，另提醒國民黨與謝，罷免過程中，各種惡意的不實指控及刻意挑起的政黨對立，人民都看在眼裡，若無體認不滿的聲音不會因投票結果而被消失。針對罷免結果出爐，拆樑行動失敗，民進黨發言人卓冠廷表示，首先肯定罷樑團體，這次基隆罷免案投票率達到50.44%，對比過去幾次罷免投票，算是相當高，代表基隆公民意識的覺醒。整場罷免過程在面對資源極度不對稱的情況下，仍充分展現公民自決的力量，讓大家看見並聽見基隆市民真正的聲音。而且在藍營強力組織動員的情況下，仍有將近7萬名的基隆市民在今天出門投下同意罷免票，這是很不容易的一件事。更足以證明，基隆市民不滿謝國樑的聲音，不容被忽視。此外卓冠廷提醒謝國樑，這樣的結果並無法掩飾上任以來連續2年施政滿意度的都吊車尾的事實，更無法掩飾將近7萬名的基隆市民在今天投下同意罷免票的結果。因此即便罷免投票沒有通過，謝國樑不應以此感到歡欣，而是應懷抱著警惕的心，傾聽不同意見的民意，專心回歸市政，尤其是風災後的重建工程，真正善待市民、善待基隆。最後卓冠廷提醒謝國樑與國民黨，罷免過程中，各種惡意的不實指控，以及刻意挑起的政黨對立，甚至是各種疑似違反行政中立與選罷法的亂象，人民都看在眼裡，基隆絕非專屬於單獨一個人或是任一個政黨的，基隆是所有基隆人的基隆，若謝國樑與國民黨對，相信不滿的聲音不會因為今天的投票結果而被消失，而是更加強烈且大聲。