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2024年美國大選總統候選人身體健康狀況成為焦點，現任總統拜登先是因年事已高，頻遭共和黨總統候選人川普稱老糊塗、不適任，如今相比起78歲又不願意公開個人健康紀錄的川普，現年59歲的賀錦麗接棒後首度公開了一封醫師信，宣告她的健康狀況良好，顯示她具備擔任總統的能力，與其對手形成鮮明對比。根據《路透社》報導，白宮提供的備忘錄顯示，賀錦麗的醫生西蒙斯（Joshua Simmons）在信中指出，賀錦麗於4月進行的最新身體檢查結果「沒有異常」，並強調儘管行程繁忙，賀錦麗保持著積極的生活方式和「非常健康的飲食」。她有季節性過敏和偶發性的蕁麻疹，但不抽煙、僅適量飲酒。西蒙斯寫道：「她具備圓滿履行總統職責所需的身體和心理韌性，包括作為行政首長、國家元首和三軍統帥的角色。」賀錦麗的醫療報告顯示，她的血壓為收縮壓128、舒張壓74，心率為每分鐘78次，脈搏血氧飽和度為100%，呼吸頻率每分鐘16次，體溫為98.7度。賀錦麗因輕度近視，平時戴隱形眼鏡。她的母親有結腸癌病史，而賀錦麗一直定期進行預防性檢查，包括大腸鏡檢查和每年接受乳房X光造影檢查，以監控健康狀況。西蒙斯還表示，賀錦麗的過敏和蕁麻疹症狀自三年前開始接受免疫療法後顯著改善，目前藥物治療僅需偶爾使用鼻噴劑。她的蕁麻疹症狀屬於偶發且短暫，似乎不是因為接觸特定物質而引起，且與其他症狀無關，對抗組織胺藥物的治療反應良好。賀錦麗的競選團隊希望透過發布這份醫療報告，突顯她的健康狀況與川普的對比，並向選民表明她相對年輕、精力充沛，強調自己是更適合領導國家的候選人。川普的競選團隊發言人史蒂文·張（Steven Cheung）則表示，川普已自願公布他私人醫師、德州共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）提供的健康報告，內容則稱川普健康狀況非常良好，適合擔任總司令。這名川普的私人醫生曾在遇刺事件發生後治療過川普，若川普在今年11月當選，等到2029年任期結束時，他將成為美國歷史上最年長總統。