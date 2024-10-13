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基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，結果出爐，最終不同意票大於同意票，罷免失敗，謝國樑確定繼續擔任基隆市長。對此，國民黨立委王鴻薇表示，反惡罷大成功，是民進黨輸不起的反噬，且民進黨秘書長林右昌如果不下台，就證明是總統賴清德的縱容。王鴻薇今（13）日在臉書發文表示，基隆市長罷免案完美落幕，謝國樑在極高的投票率下獲得市民的肯定，宣告了這場民進黨發起的惡罷鬧劇正式落幕，基隆市民的眼睛是雪亮的，輸不起就翻桌，迎接的就會是選票最沉重的制裁，然而這場惡罷除了民進黨面子盡失，還有他們要面對的三大問題。王鴻薇指出，首先是民進黨秘書長林右昌去留，在罷免階段過程中，民進黨早就有異心，紛紛想從這場必敗的惡罷泥淖中脫身，但是林右昌為了自己私利，以黨高層的身分介入罷免案，甚至自己在職基隆市長的各項疏失都被挖出來公諸於世，不只搞得民進黨的騎虎難下，全黨挺一人，如果林右昌不下台，就證明是黨主席賴清德的縱容，也是他黨主席的失誤判斷，這敗戰責任要不要扛，就看林右昌怎麼選了。王鴻薇接著指出，其次是黨媒一體公諸於世的醜態，日前她就舉證三立、民視在民進黨執政下每年拿將近11億的政府媒體標案，而且大多是限制性招標，過去民進黨動用媒體資源攻擊政敵根本不是新聞。王鴻薇表示，在這場基隆市惡罷過程中，更是早在罷免案成立過程中，她就踢爆，公視台語台就利用「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」配合罷免案帶風向，內容多表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，沒有多元及正反兩方陳述，儼然就是罷免宣傳片，更是毫無新聞倫理可言。而三立、民視政論節目不符比例原則的批判謝國樑，就是要為罷免案助拳，並喊話民進黨，不要告訴她這些都跟民進黨無關。王鴻薇認為，最後，是民進黨如何向基隆市民交代，為了罷免謝國樑，民進黨惡意曲解東岸商場案，把一位捍衛基隆市民財產的市長，抹黑並傷害他的名譽，也差點讓市民的財產就這樣被讓給了財團，「幸好結果是基隆市府連連勝訴，司法最終給了公道」。王鴻薇最後寫道，經歷了謠言，對抗，撕裂的罷免發動，今天基隆人做了正確的選擇，希望讓謝國樑好好做事，為基隆發展而努力。