我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，結果出爐，最終不同意票大於同意票，罷免失敗，謝國樑確定繼續擔任基隆市長。對此，國民黨立委羅智強點名民進黨秘書長林右昌下台、副總統蕭美琴道歉，引來網友們熱烈討論。羅智強今日在臉書，對於罷樑案結果發文表示，大快人心，基隆贏了；民進黨慘敗，林右昌下台，蕭美琴道歉；更在留言區補述，颱風天還在搞罷免的林右昌，要不要為失敗負責，辭去民進黨秘書長？大日和NET佔基隆市財產，第一跳出來力挺NET的民進黨副總統蕭美琴，要不要道歉？一番言論讓大量網友們湧入討論，貼文短時間內累積近上千則留言。留言區可見，「為基隆人喝采！你們太讚了！」、「想也知道誰是始作俑者，選輸就罷免，不是一個正常國家該有的」、「不要得意忘形，希望謝國樑繼續努力，至於民進黨就讓他們自己內鬥鬥到魚死網破」、「基隆人太棒了！我身為基隆人驕傲」、「青鳥們，想哭就大聲的哭出來」、「很高興看到正義得以伸張！」、「基隆市民睿智的選擇留住真心為市民做事的市長！」。也有不少留言針對民進黨表示，「此次罷免的費用、不應該是全民買單、應追討罷免發起人買單、不然這些爛鳥不斷的浪費社會資源」、「民進黨花了好多國家財政的錢來幫基隆朋友做是非題測驗」、「民進黨輸不起的惡罷，終究會被人民唾棄」、「為避免『惡罷』，應修法罷免若沒通過，罷免案連署人等應負擔政府支出的相關費用」。