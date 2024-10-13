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▲龔琳娜和老公舊地重遊。（圖／翻攝自龔琳娜微博）

49歲女星龔琳娜去年參加《乘風2023》再度受到關注，最後以第10名的成績成團，結婚20年的她，今（13）日突然宣布離婚，她也和老公舊地重遊，在20年前認識的地方共同演唱，被網友讚是「最浪漫的離婚」。龔琳娜2004年和大9歲德國音樂家老鑼結婚，她今在微博發文，「音樂開始，音樂結束。二十年前共同創作的《自由鳥》，在二十年前第一次登臺的地方再次唱起…姻緣由音樂牽線，中國開始，德國結束。」她和老公重回20年前第一次登台的地方，再表演一次《自由鳥》，「邀約好友，說說心裡話，感恩一起的美好時光，謝謝曾幫助過我們的人。」龔琳娜2002年在北京認識了德國音樂家老鑼，一個是製作人，一個是演唱家，兩人在工作上密不可分，2003年老鑼定居在北京，隔年兩人結婚，龔琳娜突如其來的發文讓許多粉絲震驚，但這樣好聚好散的方式，也讓人直呼是離婚的最佳典範，「第一次見這麼有儀式的分手」、「好暖，永遠都有有勇氣做自己」、「妳值得更好的」。