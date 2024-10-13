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美國14個州經過兩年多的調查後，同時起訴來自中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok（抖音海外版），指控該公司故意將平台設計為容易使孩童成癮，並向公眾隱瞞潛在風險，而一份TikTok的內部研究也發現，平台明知對年輕用戶造成的有害影響，但卻刻意限制了防護措施避免流量下滑。美國國家公共電台（NPR）報導指出，肯塔基州公共電台披露的法庭文件顯示，TikTok的內部研究發現，新用戶觀看260段影片後就會形成觀看習慣。由於TikTok的影片最短僅8秒，平台會自動連續播放，這意味著一名新用戶只要觀看不到35分鐘，就很可能對該平台產生依賴。法庭文件中顯示，TikTok一份內部文件承認，該公司設計了許多功能，特別是針對青少年、孩童用戶，誘使他們持續觀看TikTok平台上的影音內容，而研究結果顯示這讓孩童不斷產生想要打開TikTok的強烈衝動，而這種無法克制的行為與多種精神負面症狀有關，包含缺乏深度對話能力、缺乏同理心、增加焦慮感、難以進行有脈絡的思考、失去分析能力、難以形成記憶等文件還顯示，TikTok認知這種情況會影響用戶重要生活行為，例如擁有充足的睡眠、與家人相處、履行工作或上學責任，公司高層同樣清楚TikTok對青少年的危害，卻未採取行動應對。在該份內部文件中，一名TikTok高層曾說，孩童沉迷TikTok是因為公司所開發的強大演算法，「但我想，我們必須認識到它（演算法）可能影響到其他行為⋯⋯（包括青少年與孩童的）睡眠、進食、在房間裡移動以及還有看著他人的眼睛等」。為了增進公眾信任，TikTok推出了時間控制功能，讓家長可以限制孩子每天使用該平台的時間，範圍從40分鐘至2小時，預設為1小時；而在內部研究結果顯示，公司認為推出這項工具的結果是成功，原因並非真正降低了青少年使用的時間，而是透過媒體報導，成功增強了公眾對於TikTok有進行管控的信任，實際測試後發現這個功能只讓每天的使用時間減少了1.5分鐘。報導稱，一名專案經理就稱TikTok的目標並非「減少使用時間」，另一名員工則在內部討論指出TikTok的主要目標是「增加並維持每日活躍用戶」，而母公司「字節跳動」（ByteDance）儘管知道這些功能效果有限，仍未試圖改善這些工具。TikTok對此訴訟則表示，「公開法院密封的資訊是非常不負責任的」，並強調這項控訴只挑出一部分誤導性引述，用過時的文件斷章取義，歪曲他們對用戶社群安全的承諾。