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美國富豪馬斯克旗下的SpaceX公司於週日（13）成功在美國德州發射了「星艦」（Starship）巨型太空船，這次發射不僅成功回收了助推火箭，還首次利用機械臂在半空中鉤住助推器，而這次發射也出乎外界意料，因為不到一個月前負責審理的美國聯邦航空管理局（FAA）才表示不會在11月底前審核批准發射。美國聯邦航空管理局週六宣布，SpaceX的星艦「已滿足軌道試飛的所有安全、環境和其他許可要求」，本次發射窗口於台灣時間13日晚間8點開放，星艦團隊則提前進行了道具裝載並確認天氣條件適宜。這是SpaceX第五次測試星艦火箭，前四次發射均以失敗告終，其中還包括火箭在發射之後不久即被摧毀，或是在墜入海洋時損毀，今年6月的第四次測試雖未爆炸，但在最後階段仍未達預期，部分零件脫落；此次發射的星艦高達121公尺，且並未攜帶任何貨物，自德州南端靠近墨西哥邊境的發射基地升空，飛越墨西哥灣。SpaceX指出，這次測試他們成功將火箭的第一級助推器在升空七分鐘後回收，並使其成功降落在發射台上，這座發射塔上有裝設被稱為「筷子」的巨型金屬臂，這次正是「筷子立大功」成功用此機械臂抓住71公尺高的助推器火箭。SpaceX提到，助推器和發射塔必須保持穩定，若條件不合適，助推器將被發射到海灣中，而在助推器成功分離後，星艦「超重型」火箭則繼續環繞地球，預期會在印度洋進行受控墜落。星艦系統是有史以來最大、最強的火箭，僅助推器就裝有33個甲烷燃料引擎，該系統比SpaceX之前的「獵鷹9號」和「獵鷹重型」火箭更為先進，目前就連NASA都已下訂兩艘星艦，用於登月任務。NASA局長尼爾森（Bill Nelson）稍早也在馬斯克所經營的社群媒體平台X上為週日的星艦試飛表示祝賀，他恭喜SpaceX成功地接住了助推器和第五次星艦飛行測試，馬斯克則回應表示很期待為NASA服務，盼能成功讓人類重返月球。