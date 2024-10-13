基隆市長謝國樑罷免案今（13）日落幕，國民黨推出8.5萬不同意罷免，讓謝國樑能繼續做完4年任期。謝國樑在確定勝利的一刻，在基隆市黨部發表感言，隨即也啟動車隊掃街謝票，他說，公民團體並沒有輸，這是一場展現寶貴民意的選舉，接下來，他將繼續推動市政，聽取所有意見，與公民團體保持對話，讓大家的想法融入施政計畫，市府團隊也會更加努力，為基隆的繁榮打拚！
謝國樑說，今天的結果不只屬於他一個人，而是全體市民對民主和基隆未來的共同選擇，他衷心感謝每一位支持他的市民好朋友，走出家門，投下「不同意罷免」的票，支持非常努力的市府團隊。
謝國樑感謝國民黨中央與所有黨公職的協助，最重要的是，基隆在地的議員、里鄰長好友們，謝謝每一位黨籍議員在自己選區全力拉票，謝謝每一位里鄰長不分黨派支持他，才能順利度過挑戰。「感謝每一位充滿愛、充滿善良的基隆人！謝謝大家支持國樑！」
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謝國樑感謝國民黨中央與所有黨公職的協助，最重要的是，基隆在地的議員、里鄰長好友們，謝謝每一位黨籍議員在自己選區全力拉票，謝謝每一位里鄰長不分黨派支持他，才能順利度過挑戰。「感謝每一位充滿愛、充滿善良的基隆人！謝謝大家支持國樑！」
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