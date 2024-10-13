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基隆市長謝國樑罷免案結果於今（13）晚出爐，最終不同意票大於同意票，公民團體罷免謝國樑失敗，民進黨秘書長、基隆市前市長林右昌晚間9時許發聲表示，這是基隆有史以來第一次公民行使罷免權，從連署到投票真的很不容易，並認為罷免其實並非真正的選戰，沒有所謂勝負，而面對近7萬票罷免民意，籲謝國樑應傾聽而非繼續漠視，從今以後，基隆地方政治將從根本產生質變，進入一個新的歷史階段，這一點才是最重要的，「我愛基隆，基隆加油！」針對公民團體拆樑失敗，林右昌表示，這是基隆有史以來第一次公民行使罷免權，從第一階段與第二階段連署，到今天的投票，真的很不容易，他要向所有公民團體、志工致上最高敬意，也要向所有選務人員跟警察同仁說聲辛苦了。林右昌說，過去基隆不管是在總統大選或是縣市長選舉，投票率相較於全國平均都是較低的，但這次基隆罷免案投票率達到了50.44%，對比過去幾次罷免投票，算是相當高的，這代表著基隆市民對此次罷免投票的關心以及公民意識的覺醒，特別是這次投票有非常多的年輕人專程返鄉投票，更是難得，也代表未來基隆不管是誰或是哪個政黨如果亂搞，基隆人是會生氣的，是會站出來的。林右昌也羅列出過去罷免投票率，包括韓國瑜罷免案42.14%、王浩宇罷免案28.14%、黃捷罷免案41.54%、陳柏惟罷免案51.72%，可見基隆市民對此次罷免案的高度關心。林右昌也說，此次罷免案國民黨以總統大選的陣仗來對付地方公民團體，集全黨資源與力量救一人。但在如此龐大的壓力之下仍有近7萬人站出來投下罷免票，比起第二階段連署的4萬3000多份連署書還要多出2萬7000人，跟罷免案達到門檻也只差約7000票，這已經是一個非常驚人的結果。林右昌也說，對自己而言，罷免案其實並不是一場真正選戰，並沒有所謂的誰勝誰負。面對近7萬罷免民意，請謝國樑未來應該要重視傾聽，而非繼續漠視。雖然過程有許多波折，但基隆仍順利完成了一次深化民主的功課，這是所有基隆市民共同的成就，從今天過後，基隆的地方政治將從根本產生質變，進入一個新的歷史階段，這一點其實才是最重要的，「我愛基隆，基隆加油！」