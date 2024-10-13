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桌壇霸主中國大陸本次在亞錦賽大翻車，在超級新星林詩棟在男單決賽以1：3輸給日本張本智和之後，最終他們本屆僅拿下2金2銀1銅，反而日本隊成為大贏家，取得3金2銀3銅的成績，正式成為中國最強大的對手。中國本次除了林詩棟有參加的混雙和男團拿下金牌之外，其他項目都丟金，男單和女單居然都拱手讓人，讓外界跌碎眼鏡，林詩棟獨挑大樑，最終在男單決賽也有些氣力放盡，不敵張本智和。林詩棟在巴黎奧運後在樊振東休假，王楚欽低潮的時刻，撐起中國男子桌球的重擔，打出男單21連勝、3連冠紀錄，但今天對上張本智和，快速連丟兩局，最終以9:11、6：11、11:4、5:11落敗，丟掉金牌。張本智和其實近期壓力也很大，巴黎奧運男團擔任頭點連續被翻盤，在這次亞錦賽也有相同的狀況，不過他在男單賽事把握住有利的籤表機會，最擊敗還未成完全體的林詩棟。獲勝那一刻，他也模仿樊振東做出皇馬球星Jude Bellingham和姆巴佩（Kylian Mbappe）的慶祝動作。而在女單方面，中國在孫穎莎爆冷出局的情況下，決賽早已經沒它們的事了，最終張本美和有些意外的輸給了朝鮮的金琴英，成為史上第一個奪下亞錦賽女單冠軍的朝鮮球員。