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台灣一哥周天成今（13）日在超級500系列的北極公開賽傳回捷報，他對上印尼名將Jonatan Christie，雖然兩局都打得很辛苦，但他在關鍵時刻屢屢把握住分數，最終以局數2：0取勝，收下個人本季第2冠。周天成本屆8強賽先成功復仇法國年輕好手Alex Lanier，雙方今年在日本公開賽決賽上就正面碰頭，當時由Lanier在激戰三盤後搶下勝利；之後他又在四強戰擊敗以21：12、14：21、21：10擊敗渡邊航貴，晉級決賽。此役對決過去交手多達16次的Christie，周天成首局就面臨苦戰，但在局末擁有微幅領先的情況下，他把握住2個局點優勢，以21：18先下一成。次局雙方又是打到了17：17平手的緊張局面，小天靠著一顆幸運球以及對手犯規再次取得領先，最終連下4分收下勝利，2：0擊敗對手。周天成今年初在超級300的泰國羽球大師賽拿下冠軍，之後他在瑞士羽球公開賽也打進決賽，可惜僅摘下銀牌。之後又一次打進決賽已經是在巴黎奧運後的超級750的日本羽球公開賽了，當時他輸給了Lanier。