羅昂2.2局失5分追平最慘紀錄！樂天桃猿今（12）日交手統一7-ELEVEn獅，進行季後挑戰賽的背水一戰，全隊狂敲23支安打，以17：1擊潰統一。獅隊先發羅昂，主投2.2局被敲出6支安打、失掉5分，追平季後挑戰賽單場最多失分紀錄，樂天先發魔神樂為他緩頰，直言：「人總會有狀況不好的時候。」
3局下痛失5分 樂天打線火力全開
羅昂本場面對樂天打線，前2局繳出6上6下的完美壓制，但在3局下被馬傑森、張閔勛接連敲安後，逐漸失守。尤其是「小胖」林泓育在滿壘局面，掃出帶有3分打點的清壘安打，朱育賢在接力補上帶有1分打點的中外野安打，讓統一被迫換下羅昂。
羅昂本場先發僅投2.2局，被擊出6支安打，失掉5分，追平季後挑戰賽單場失分紀錄。另一方面，樂天先發魔神樂，主投6局也被敲出6支安打，但沒有失分，為樂天守下關鍵一勝。
對於本場自己的表現，魔神樂認為：「因為是季後賽，情緒比較容易受到影響，所以投起來比較沒有效率，用球數也比較多。」最後，對於2.2局慘失5分的羅昂，魔神樂則表示：「他是個非常好的投手，但人總會有狀況不好的時候。」
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羅昂本場面對樂天打線，前2局繳出6上6下的完美壓制，但在3局下被馬傑森、張閔勛接連敲安後，逐漸失守。尤其是「小胖」林泓育在滿壘局面，掃出帶有3分打點的清壘安打，朱育賢在接力補上帶有1分打點的中外野安打，讓統一被迫換下羅昂。
羅昂本場先發僅投2.2局，被擊出6支安打，失掉5分，追平季後挑戰賽單場失分紀錄。另一方面，樂天先發魔神樂，主投6局也被敲出6支安打，但沒有失分，為樂天守下關鍵一勝。
對於本場自己的表現，魔神樂認為：「因為是季後賽，情緒比較容易受到影響，所以投起來比較沒有效率，用球數也比較多。」最後，對於2.2局慘失5分的羅昂，魔神樂則表示：「他是個非常好的投手，但人總會有狀況不好的時候。」