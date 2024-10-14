美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），已過週末赴加州為選舉造勢，當地警方13日宣布，1名男子因為持有霰彈槍、已上膛手槍，加上車子裡有大量彈藥，遭到提供維安的警察逮捕，後以5000美元保釋，將於明年1月初出庭。

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綜合《美聯社》等外媒報導，加州河濱郡治安部門透過聲明表示，嫌疑人是1名49歲的拉斯維加斯居民，當天駕駛一輛黑色SUV，在前往洛杉磯東部科契拉（Coachella）集會途中，遭到警員攔截。

河濱郡治安部門聲稱，該男子因涉嫌持有已上膛的槍支、大容量彈匣等物而被捕，並強調此事件沒有影響川普或活動參與者的安全。

截至發稿時間為止，川普團隊尚未針對此事回應，不過因為川普7月才在賓州造勢時，遭到槍手埋伏、射傷右耳，9月又在佛羅里達州的高爾夫球場面臨企圖暗殺，接連2起暗殺未遂，讓已過週末在加州發生的事件引起關注。

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