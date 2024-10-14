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▲RIIZE原先是7人組合，但承漢（下排右）因私生活爭議暫停活動，如今不再回歸團體選擇離開。（圖／RIIZE IG）

▲SM娛樂公開承漢退團的消息，並向其他成員與粉絲道歉。（圖／Wizard Production）

▲承漢認為離開是對所有人都好的選擇，因此放棄回歸，直接退團。（圖／Wizard Production）

韓國男團RIIZE近日因宣布讓私生活曾爆出爭議的成員承漢回歸團體活動，引發軒然大波，不僅民眾反對就連粉絲也相當反彈。對此，SM娛樂昨（13）日深夜宣布，幾經考量後承漢決定退團，不帶給其他6名團員困擾，並以手寫信的方式向粉絲道歉：「離開團體是為了所有人好，不想給粉絲們帶來更多的混亂和傷害，也不想給成員們帶來更多的傷害」，確定不會再以RIIZE成員的身分活動。SM娛樂旗下製作中心「Wizard Production」昨日公開承漢退團的正式聲明，「首先，我們為11日宣布承漢回歸的消息給大家帶來的傷害和困惑，真心向BRIIZE（粉絲名稱）各位道歉」。SM表示，他們原先考量到承漢在錯誤中已經深刻反省並懺悔，才決定讓他回到RIIZE，作為團體的一員，繼續帶給大家更多快樂，沒料到宣布回歸後會給大家這麼大的困擾。SM指出，因為粉絲和民眾的強烈反彈，讓承漢也主動向公司表達想退出團體的意願，公司選擇尊重，讓承漢離開RIIZE，不再與其他6名成員進行團體活動。SM也表示：「我們會繼續支持承漢發展他的才能和夢想。同時，我們對自出道以來，始終全力以赴並付出最多努力的6位成員表示真誠的歉意，因為我們也給他們帶來了困難和困惑。未來我們會全力支持RIIZE成員的成長」。SM道歉後緊接著也公開承漢的手寫信，他本人寫道：「離開團體是為了所有人好，不想給粉絲們帶來更多的混亂和傷害，也不想給成員們帶來更多的傷害。」承漢也向6名成員及粉絲道歉：「我想對為了再次給我機會而努力的公司和成員們表示感謝，雖然我有很多不足之處，但這段時間支持我的人，我感到很抱歉與感謝」，正式離開RIIZE，未來是否會有個人SOLO活動，目前還沒有下文。