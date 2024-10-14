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▲CoCo都可【莓莓系列】上市。（圖／CoCo都可提供）

擂茶，不只是暖心暖胃的經典飲品選項，更是客家文化濃濃人情味的代表。CoCo都可精心研發【冬韻擂焙珍奶】，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融合手工煮製日式鹿兒島焙奶茶，讓日式工法慢火深度焙烤的醇厚茶底迸發濃郁炭焙茶香、穀香、奶香，交織出不躁不熱的溫厚底蘊，最後點綴Q彈蜜珍珠，一杯暖冬獨特的療癒聖品就此誕生!這個冬天除了尋常的奶茶，懂茶的饕客們又多了一種溫厚樸實的新選擇！▲上市時間：2024/10/15全台上市（部分商場店無售，請以各門市公告供應為準）▲產品訊息：【冬韻擂焙珍奶】（L）街邊價70元▲注意事項：擂茶粉含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等多種豐富穀物，不建議對其過敏者飲用。此品內含穀物碎粒易沉澱，飲用前適度搖勻並小心吸食。除新品上市，果茶手搖霸主CoCo都可更在冬季限期回歸超人氣【莓莓系列】，讓秋冬果物寵兒草莓與酸甜可人的蔓越莓共譜美好滋味，並與茶湯輕快的四季春青茶巧妙搭配，最後佐以新鮮檸檬片入味，喝得到果粒與茶香的超玩莓組合，為秋冬季節添上一抹靈巧風韻！輕柔跳躍的莓果茶飲，每年都是少女系必選主打星！▲上市時間：2024/10/15全台回歸（部分商場店無售，請以各門市公告供應為準）▲產品訊息：莓莓派對街邊價（L）75元／莓莓戀人（M）街邊價75元。