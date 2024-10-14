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中共今（14）日清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國民黨立委徐巧芯認為，會引發這麼大狀況，並不是來自於10日「國慶演說」，如果真的有政治性影響，也是5日「國慶晚會演說」，賴清德拋出祖國論一事。徐巧芯今天在廣播節目「千秋萬事」上提及，大陸沒有選在國慶10日前夕或當天軍演，而是在14日、隔了好幾天才開始軍演，而自己聽說有演習在好幾天之前，這代表大陸判斷台灣政治上敏感度有所增加。徐巧芯續指，如果軍演要和政治連上關係，恐怕不是10日國慶演說，而是5日國慶晚會演說。徐巧芯認為，10日國慶演說雖然有點凌亂不堪，但原則上並未脫離前總統蔡英文太多，也沒有脫格、失格演說，基本上是照本宣科，雖然國民黨立場不一樣，但從對方角度思考，民進黨立場也不會轉變這麼快，要民進黨突然和國民黨不一樣根本不可能。徐巧芯續指，可是賴清德在5日國慶晚會演說拋出「祖國論」，確實對兩岸國際帶來很大困擾，甚至很懷疑祖國論「以113大於75」，中華民國才會是中華人民共和國75歲以上人民的祖國，這有沒有跟美國、國際夥伴溝通？徐巧芯質疑，是否就是因為國慶晚會失言，才會導致國慶演說版本這麼正常，「國慶晚會嗆有的沒的，還放出國安高層放話說他（賴清德）超派等話，...，結果中常會又改口說還未定案，國慶演說又回到照本宣科版本。」徐巧芯認為，5日國慶晚會演說話都講出去了，國際世界收到傳播，但祖國論要怎麼跟別人解釋？自己當然一定是譴責中共軍演，可是，會引發這麼大狀況，並不是來自於國慶演說，如果真的有政治性影響，也是5日國慶晚會演說。