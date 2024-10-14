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▲王心凌小巨蛋演唱會結束後太嗨，開玩笑說還可以繼續唱。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌10月12、13日在台北小巨蛋登場的「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」順利落幕，不少粉絲都大讚，「是人生看過最精彩的一場演唱會」。她在昨（13）日慶功記者會上狀態也非常好，本來以為自己會很疲憊，不過似乎因為太開心了，開玩笑說「再唱一場也可以！」而嘉賓蘇打綠青峰在台上索吻，她笑說自己不介意親下去，被問到感情現況，她則回應，「怎麼辦，下一題。」王心凌透露，這次演唱會機關真的很多，所以他們花了很多時間彩排，加上2場正式演出，感覺像是一連唱了4場，本來很擔心體能狀態，可能會比較疲憊，不過似乎因為太開心、腎上腺素飆升，忍不住笑說「好像再唱1場也可以」，不過下秒就怕大家當真，她隨即表示「開玩笑的，明天禮拜一，大家要上班。」而演出結束後，她最想要的就是喝2杯，因為之前要保護她的喉嚨，所以大約1個月都沒有喝了，現在終於結束演出，想要和工作夥伴們在慶功宴上好好放鬆。第二天演唱會上，青峰驚喜現身合唱王心凌出道曲〈灰姑娘的眼淚〉，還送上玻璃鞋，被問到「愛情的玻璃鞋在哪」是否呼應歌詞？王心凌無奈笑說，「哪有啊，不如說是灰姑娘」，而被問到現在是否心有所屬，王心凌則有些慌張，「怎麼辦…下一題。」昨日剛好碰上蕭敬騰的世紀婚禮，青峰在台上開玩笑說要喇舌尬場，王心凌表示，其實2人在台上真的很靠近，如果青峰沒有躲開，他們真的很可能就親下去了。而被問到是否擔心親友都去參加蕭敬騰的婚禮，沒辦法到演唱會現場支持？王心凌表示，「不會啊，因為我覺得那是喜事，就是如果我不開演唱會，其實我也很想去，很祝福他們，而且很多好朋友昨天已經來了，今天去參加婚禮，也辛苦他們了，2天要趕2場。」她也說因為小巨蛋開唱的時間很早就決定了，後來才知道第二天正好撞上世紀婚禮，邀請青峰的時候，也不知道大家各自的排程，只是想把喜歡的歌手和朋友請上台合作，所以也沒有要和世紀婚禮互尬的意思。王心凌還透露，這次青峰非常有義氣，因為想說2人從來沒有在台上合作過，所以對方一口就答應了，青峰還特別延遲後面的行程，且她在台上有向青峰邀歌，因此也很期待2人第二次合作。台北小巨蛋演唱會如此成功，是否有機會南下到高雄和南部的粉絲同樂，王心凌則說，「目前還在努力」，但是否能夠舉辦還是要看主辦單位。