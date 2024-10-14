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▲中共曾在2024年5月23日至5月24日，發動「聯合利劍-2024A」軍演。（圖／國防部提供）

▲解放軍報認為，賴清德雙十節當天，發表的談話充斥「獨味」與「毒味」，推測是本次「聯合利劍-2024B」軍演主因之一。（圖／記者葉政勳攝）

▲中共解放軍展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」，並出動4支海警艦艇，以逆時針方式，展開「執法巡查」與「巡航管控」 。（圖／翻攝自微博）

中國再次針對台灣進行軍演！中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今（14）日表示，將組織戰區陸軍、海軍軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東展開「聯合利劍-2024B」軍演，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑強調，。《NOWnews》也透過本文帶大家了解「聯合利劍-2024B」的詳細內容。「聯合利劍」一詞最早出現在2023年，當時解放軍「圍台軍演」，將任務命名為「戰備警巡和聯合利劍演習」，2024年5月23日至5月24日，中共針對總統賴清德就職，再次發動「聯合利劍-2024A」軍演。依照共軍「軍事演習代號命名規則」，，無論520甚至國慶前後，中共是否都會專門對台進行軍演，是值得關注的議題。🟡「李熹強調，「聯合利劍-2024B」是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。演習將重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗東部戰區部隊聯合作戰實戰能力。目前尚未有軍演結束的時間。解放軍報今天也在頭版發表標題為「冥頑不化難逃覆滅 謀『獨』挑釁註定失敗」的評論文章，，「蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續鼓吹『互不隸屬』的『新兩國論』，編造『台獨』謬論、煽動兩岸敵意對抗」。🟡「「聯合利劍-2024B」最大重點就是中國海警首度派出4個編隊，在台灣北、中、南、東海域，以逆時針方式，展開「執法巡查」與「巡航管控」，林穎佑說明，這是中共為了展現，，「過去軍演中國都是以軍事力量為主，但這次海警也納入軍事力量中，。」此外，林穎佑也分析，「聯合利劍-2024B」應該和「2023聯合利劍」互為對照組，因為2023年，「山東號航空母艦」有前往花蓮外海附近演訓，「聯合利劍-2024B」則是由修改過後的「遼寧號航艦」前往，國防部指出，總統賴清德的國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等面向合作，共同追求和平共榮，均為正面與積極的主張，中共所謂「挑釁滋事」完全背離事實。國防部提到，「加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；更不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮台灣國際生存空間。國防部強調，面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，持續增強嚇阻戰力、深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，有能力、有決心、有信心確保國防安全。