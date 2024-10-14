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中共今（14）日清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國民黨團書記長林思銘喊話中國大陸「盡量克制」，台海要維持和平，中國大陸就不要再有這種圍台軍演，這會失去台灣人民對中國大陸的信心。中國解放軍東部戰區今天清晨在微博發文，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展聯合「利劍-2024B演習」，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。對此，羅智強受訪時說，國民黨一慣立場，就是反對任何對台灣的武力威嚇，也反對中共圍台軍演，但也要請教民進黨，對於民進黨上台後，整個台灣防衛縱深一步一步棄守，請問民進黨拿出什麼政策？羅智強說，國民黨執政時，中共是不會越過海峽中線，但民進黨執政後，海峽中線防衛縱深就失去，國民黨執政也沒有圍台軍演，而民進黨執政，中共多次圍台軍演，民進黨到底拿出什麼措施跟方法？羅智強強調，國民黨反對圍台軍演，但也請民進黨正視執政後，防衛縱深失去，國家安全、尊嚴受到威脅，請民進黨重視這個問題。林思銘則呼籲中國大陸盡量克制，台海要維持和平，中國大陸就不要再有這種圍台軍演，這會失去台灣人民對中國大陸的信心。