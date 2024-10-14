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總統賴清德在國慶演說釋出維護兩岸和平、穩定的善意，共同追求和平共榮，但中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習。對此，民眾黨立委黃國昌表示，這樣武力的挑釁，只會讓兩岸的關係越來越糟糕，只會讓台灣人越來越討厭中共。針對總統賴清德國慶日的發言，黃國昌指出，賴清總統在國慶日所發表的文稿內容，是在台灣民主的體制下，自然而然要接受內部民意的考驗、檢驗跟批判，跟中共沒有什麼關係。黃國昌表示，他不知道中共圍台軍演真正的理由是什麼，但基於任何的理由，中共憑什麼對台灣發動軍事演習？這樣子武力的挑釁只會讓兩岸的關係越來越糟糕，只會讓台灣人越來越討厭中共，透過恫嚇的方式是沒有辦法贏得台灣人民的信任跟尊重的。民眾黨也呼籲，要中共不要再做這種傷害兩岸彼此之間和平的事情，民眾黨向來絕對反對、嚴厲的譴責中共任何軍事挑釁的行動。民眾黨強調，希望很多牽涉到跟兩岸福祉相關的事情，應本於善意多溝通，片面的行動去提升兩岸之間緊張的狀態，是任何人所都不樂見的事。