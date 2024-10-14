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基隆市長謝國樑罷免案昨日宣告失敗，但網路已吹起新的罷免風，將連署罷免台中市3名年輕立委。國民黨台中市議員朱暖英質詢時，憂心罷免風潮即將吹到台中，要求市長對此發表看法。盧秀燕則表示，今天最重要的事情，是中共已經發動環台軍事演習，國人最該關注的是國家安全，唯有台灣內部團結安定，才能因應複雜的國安情勢。謝國樑罷免案昨日以不同意罷免票多於同意票數，宣告罷免失敗，但台中市第4、5、6選區國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋均遭點名罷免，近日罷免團體在臉書分別成立「台中覺醒─展翅廢翔」、「斷健行動─下架黃健豪」、「敲羅行動─下架羅廷瑋」等社群。市議員朱暖英今（14）日質詢時，指出罷樑行動雖沒有成功，但明年罷免風會不會吹到台中來？要求盧秀燕對此發表看法。盧秀燕則表示，今天最重要的事情，是中共已經發動環台軍事演習，國人最需要關注的是國家安全。她強調自己很希望台灣內部安定、現階段內部一定要團結安定，才能因應複雜的國安情勢。