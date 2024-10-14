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針對中共發動環台軍演「聯合利劍B」，國防部長顧立雄今（14）晨率參謀總長梅家樹等重要幹部主持應變中心管制會議，並要求全體官兵提高警覺，以料敵從寬原則，「依不升高衝突、不引發爭端態度應處，守護國防安全」。國防部也提醒媒體及社會大眾，勿受敵人釋放之錯、假訊息影響，軍民同心共同維護國防安全。國防部說明，針對共軍動態，國軍昨即掌握可能發展，並公布遼寧艦編隊海上動態。共軍非理性挑釁軍演，不但危及台海安全情勢、無益兩岸關係良性發展；更嚴重破壞印太區域安全情勢，威脅以規則為基礎的國際秩序。國防部已通令三軍各部隊，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，檢討適切兵力應處。情監偵系統嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態，各外離島防區提高警覺，任務機、艦確依部頒接戰規則應對敵情。國防部指出，共軍一貫手段就是結合軍事行動，對我進行認知威懾及社會分化等作為。國防部將在確保作戰安全前提下，適切公布海、空情動態，說明國軍應處措施；也籲請媒體及社會大眾，勿受敵人釋放之錯、假訊息影響，軍民同心共同維護國防安全。