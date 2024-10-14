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中共今（14）日清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國民黨立委李彥秀認為，將「兩岸善意」打為舔共賣台，而民進黨無意也無法建立兩岸的互信，兩岸的僵局當然無解。民共間缺乏互信基礎，再多的善意喊話，都會被視為挑釁叫板。李彥秀提及，總統賴清德「國慶晚會」與「國慶典禮」的談話，綠營視為對對岸的善意，但中共今天清晨宣布，展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，黨媒並以「三個嚴重」批評賴清德的「國慶談話」，綠營則反批，對岸以人廢言，賴清德講得再好，中共都不會開心。李彥秀認為，民共之間，猶如兩條毫無交集的平行線，更像是生活在平行宇宙。賴清德為了總統權位，必須向中華民國體制妥協，但是又必須在兩岸上採取高姿態，才能對深綠獨派有所交代；八年來兩岸漸行漸遠，對岸領導高層也必須向黨內的「鷹派」有所表示，讓兩岸的「惡意螺旋」攀向高峰。李彥秀續指，互信、互動、互惠是兩岸交往的基石，2016年以後，兩岸官方互動完全中斷，民間交流更被動輒被扣上「反滲透法」的大帽子，原本互惠的兩岸經貿反而成為制裁的工具，當然這都源自於民共之間完沒全有互信基礎，事實上，將「兩岸善意」打為舔共賣台，而民進黨無意也無法建立兩岸的互信，兩岸的僵局當然無解。李彥秀直言，中共圍台軍演當然無益於兩岸「善意螺旋」的堆疊，反而加深國際與台灣人民的疑慮，也會讓互信盡失，增加地緣政治的緊張，以及區域衝突的風險。當然，賴清德的「中華民國」論述，其實，背後是「兩國論」的新瓶舊酒。李彥秀認為，民共間缺乏互信基礎，再多的善意喊話，都會被視為挑釁叫板。賴清德國慶典夸夸其言「國家利益高於政黨利益」，但是一到選舉，民進黨就將兩岸當作「政治提款機」，一到危機，就將對岸當作「滿血保命符」，將兩岸關係當作政黨利益與籌碼，台海又豈能風平浪靜？