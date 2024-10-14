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中共今（14）日發動環台軍演「聯合利劍-2024B」，資深媒體人黃暐瀚認為，台灣人早就「心裡有底」、不會大驚小怪，主要原因就是，早在總統賴清德發表國慶演說之前，美國務院就已經預告對岸會藉此機會發動軍演。黃暐瀚今早在POP Radio《撞新聞》節目分析，中共這次發動對台軍演，是「文攻武嚇，一起來」。除了軍之外，中國官媒《人民日報》就批評總統賴清德的祖國論、或稱「新兩國論」是替台獨換包裝；而報導中對美方沒有譴責賴清德，則表達了更多不滿。黃暐瀚更發表文章指出，從1995年台海危機、到2年前裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的軍演、今年「聯合利劍A」到這次的 「聯合利劍B」演習，「中共完美呈現了『不願統，就是打』的核心立場。」黃暐瀚呼籲，中華民國是民主國家，有不同意見很正常，但對內競爭、對外則應該團結，「面對文攻武嚇，台灣此刻，只能團結」。