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▲ 受獎人紛紛上台領獎。圖為來自泰國的青少年評審獎得主塔那瓦。（圖／主辦單位提供）

台灣文壇具特殊意義的「第九屆移民工文學獎」結果揭曉，本屆徵文對象為全球之移工、新住民、新住民子女，以越南文、印尼文、泰文、緬甸文、菲律賓文等書寫，題材不拘，(中譯後)3000字以內的作品，主辦單位表示，希冀不只聽見在台或曾在台之移民工的聲音，更能得以在全球回響，不止讓台灣看見世界不同風貌，也讓世界看見台灣的多元共融。本屆共徵得208件作品（印尼77件、越南56件、菲律賓47件、泰國9件、緬甸19件），由母語評審擇優選出入圍作品，再經由決選評審團最終選出7件得獎作品，「首獎」獎金15萬元，並有機會開發為影視作品、「評審獎」獎金8萬元、「優選獎」獎金2萬元、「青少年評審推薦獎」獎金2萬元。今年的決選評審團特別邀請台灣知名作家張大春、「台北文學獎年金大獎獲獎作品」得主暨演員鄧九雲，加上長期關注勞動者、性別階級與社會體制議題的紀錄片導演柯妧青、現任國立政治大學傳播學院新聞學系副教授方念萱、以及「允晨文化」發行人廖志峰等專業人士組成，確保多樣的視角與深度，出線的所有作品都是一時之選，篇篇佳作。觀察今年得獎作品特別之處，泰國的作品多探討來台工作的心路歷程與在台生活點滴，菲律賓的作品題材多描貧窮沮喪的心境與台灣之美，越南參賽者以新二代居多、偏向寫有關自己的親身經歷，緬甸作品多為描述政變過後的緬甸人生活，而印尼作品的題材則大多與長照有關。籌辦本次活動的「英雄旅程」總經理謝易芸表示，這群來自東南亞、遠赴台灣的移民工，不僅承載著家庭的希望與重擔，也為台灣的經濟和社會發展作出了不可忽視的貢獻，移民工文學獎的誕生，像是一扇開啓的窗，讓移民工得以傾訴心聲，讓他們的故事被看見。這些文字，以最真摯的方式，讓人們走進他們的內心世界，打破了語言、文化和身份的藩籬，賦予移工們屬於自己的聲音，並在台灣社會中產生了深刻的共鳴。「移民工文學獎」明年將迎來十週年盛大慶典，邀請各界支持這跨越限制、承載多元聲音的平台。「移民工文學獎」發起人暨「社團法人東南亞教育科學文化協會」理事長張正表示，「移民工文學獎」與近日揭曉得主的「諾貝爾文學獎」同樣地困難，都是多國語言的文學競賽，參賽者投稿時用母語書寫，並由各國語系的母語評審擇優選出入圍名單，並交由各國翻譯團隊，最後由中文決選評審團選出得獎作品。立法委員蘇巧慧表示，擁有百年歷史的山佳火車站是一座新舊移民的集散地，這裡乘載了許多移民工的鄉愁，希望能成為協助移民工發聲的人。而屢次協辦此活動的「中央廣播電台」董事長賴秀如亦表示，翻譯技巧往往決定作品在移民工文學獎和諾貝爾文學獎受青睞的程度，因此，她也希望未來政府與產業更加重視多語人才與文學外譯專業。贊助本次活動的「富邦文教基金會」總幹事冷彬表示：這次特別支持活動中的「青少年評審推薦獎」，除因相信「不同世代看待作品的觀點不同，會增加更多討論的面向」外，更認為「對移民工朋友的認識與交流，是建立台灣成為一個成熟包容的公民社會的重要基礎工程」，因此支持推動文學獎，希望讓更多新世代們能夠關注與參與。長期關懷移民工，打造「穆斯林友善通路」、致力於成為穆斯林朋友最便利安心購物場域，並於今年開始推動「移民工友善服務計劃」的全家便利商店，也支持協辦本屆移民工文學獎的舉辦，希望更多移民工朋友能獲得更輕鬆方便與安心的購物體驗。「第九屆移民工文學獎」頒獎典禮10月13日在新北市樹林區山佳火車站站外廣場舉行，典禮特別聘請菲律賓籍新住民黃琦妮與越南籍新住民段雅芳擔任雙主持人，在台印尼移工組成的另類搖滾樂團「GEMATI摯愛樂團」受邀擔任開場嘉賓，現場也安排由全家供應的東南亞小點、樹林在地特色店家來發咖啡、貓哥冰淇淋、「印尼移動閱讀」Pustaka Bergerak書車與去兜Kidult義剪等攤位，充分詮釋移民工文學獎的多元共融的精神！Ø 第九屆移民工文學獎得獎名單：首獎—〈Rika的黑點〉／陳業芳（印尼）評審獎—〈生命力〉／陳明合（越南）優選獎—〈魔法之國的微塵〉／塔莉（印尼）、〈一段記憶〉／莉莉（印尼）、〈心の荔枝〉／鄭德孟（越南）青少年評審推薦獎—〈「台灣」——金錢的希望、與永遠的……離別〉／塔那瓦（泰國）、〈我生命中最悲傷的悲劇〉／Marvin Joaquin Alamag（菲律賓）、〈生命力〉／陳明合（越南）