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中共今（14）日展開環台軍演「聯合利劍B」，民眾黨立院外交及國防委員會召委林憶君首先對於北京單局予以強烈譴責。她並進一步分析，中國海警這次有4支編隊同步展開環台島巡航管控與執法巡查，推測是為對台實施封鎖做演練，利用海警角色企圖在法律戰中站穩腳步，降低國際社會譴責。民眾黨立委林憶君指出，中共在我國慶大典過後，各國訪團陸續離台才開始軍演，「無非是自知師出無名，作賊心虛」。這種做法不僅破壞區域和平穩定，也對兩岸人民相互理解毫無幫助。她並分析，這次軍演與之前不同的是，「中國海警有4支編隊同步展開環台島巡航管控與執法巡查，是海警首次實施環台行動」，推測是在對台灣實施封鎖做演練。未來若中共要對台灣實施封鎖，可能是由海警實施攔檢，而解放軍海軍則做為其背後的支撐力量，企圖在法律戰中站穩腳步，降低來自國際社會的譴責。