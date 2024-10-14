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▲海巡署金門巡防區上午7時許，發現有一名陸籍男偷渡客意圖登上猛虎嶼，隨即帶人前往攔截。（圖／海巡署提供）

大陸解放軍今（14）日宣布實施「聯合利劍-2024B」圍台軍演，強調是針對台獨分裂勢力的強烈震攝，我軍也即時掌握監控，海巡署金門巡防區上午7時許與陸軍金門防衛指揮部同步掌握海面小型目標航向，發現有一名陸籍男偷渡客意圖登上猛虎嶼，隨即帶人前往攔截，該名陸籍偷渡客及橡皮艇已押返料羅港調查，並報請金門地檢署指揮偵辦中。海巡署指出，今天上午7時06分許，烈嶼沙溪堡雷達操作員與國防部陸軍金門防衛指揮部猛虎嶼守軍同步掌握海面小型目標航向猛虎嶼，立即指揮第九（金門）海巡隊PP-3577、3573艇，並相互通報確認可疑後，即採海上攔截及岸際阻絕進行部署，隨後於猛虎嶼成功緝獲陸籍偷渡人士1名，查獲偷渡工具橡皮艇1艘，相關人、船已押返料羅港調查，後續報請金門地檢署指揮偵辦中。海巡署也強調，適逢中國大陸展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演之際，不排除為結合對台軍演，以小艇偷渡之方式，進行灰色地帶襲擾。海巡署已全面提高戒備，全天候加強三道監偵幕勤務密度，置重點於監控治安熱點，掌握海上目標動態，提高應處灰色地帶衝突之警覺性，並持續強化與友軍單位橫向聯繫機制，嚴防不法情事發生，確保國境安全。