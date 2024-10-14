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中共今（14）日清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國民黨表示，此軍演嚴重影響區域安全，傷害兩岸人民情感，國民黨對此表達強烈遺憾。同時喊話政府，應該回到憲法立場，盡力改善兩岸關係，避免讓國軍和全民承擔不必要的風險。國民黨強調，國民黨一貫的立場，就是捍衛中華民國、守護台海安全，遵循中華民國憲法及兩岸人民關係條例推動兩岸政策，兩岸應該交流對話，而不是交惡對抗。國民黨也提到，有注意到解放軍與海警船的圍台演習，已嚴重影響區域的海空運、民生物資補給、以及能源運輸。我們嚴正關切相關情勢，希望各方以民為念、克制避免衝突升高。國民黨說，堅定支持提升國防預算，強化國軍不對稱作戰能力。國民黨再次呼籲政府，應該改善國軍弟兄待遇，提升留營率才能加強嚇阻力量，提升國軍戰力。同時也應該回到憲法立場，盡力改善兩岸關係，避免讓國軍和全民承擔不必要的風險。國民黨強調，會繼續秉持「強化國防」和「交流對話」的「2D戰略」守護中華民國，在強化防務之際，也會致力於推動兩岸交流取代對抗，才是人民之福。