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美國眾議院不久前針對中國祭出多項重磅級法案，其中，生物安全法案對全球生技產業影響重大，財訊傳媒董事長謝金河今（14）日表示，台灣生技產業應該趕緊提高競爭力，有幾家有競爭力的企業走向國際。並點名保瑞、藥華藥慢慢崛起或看到營收，這個大家都期待的產業，應該是繳出成績單的時候。謝金河以「台灣生技產業的下一道習題」為題撰文表示，前不久，美國眾議院的中國週祭出多項重磅級法案，這其中生物安全法案對全球生技產業影響重大。這項法案針對藥明生物，藥明康德，及華大基因與旗下兩家子公司。謝金河指出，眾議院通過決議案限制美國企業不得和這些企業共同研發產品，也不能使用這些公司的產品。在眾議院法案通過後，這三家公司股價紛紛大跌。但是南韓三星生物、印度多家生技公司股價紛紛上漲，反而台灣生技產業無動於衷，「這個現象值得關注」。謝金河表示，台灣政府給予生技產業政策加持，民間也有生策會相對應的組織，再加上科技大廠投入生技產業，照理說，生技產業應該有很大的動能，但從扁政府時期高喊兩兆雙星，到今日為止，生技產業這顆星仍未大放光芒。謝金河認為，美國將國家安全上綱，中國生技業頻頻列入限制清單，像晶片法案對高階晶片的限制，造就了台積電的盛世時代。台灣的生技產業應該趕緊提升競爭力，至少要有幾家有競爭力的企業走向國際。謝金河表示，台灣的生技產業很少出現大型併購案，台灣研發的新藥也很少能站上國際舞台，但是在資本市場上市的數百家公司股價活蹦亂跳，如果炒股的利益勝過研發帶來的好處，這個產業危機將潛伏其中。在大環境有利台灣的情況下，他點名2家台廠，像是保瑞慢慢崛起、藥華藥慢慢看到營收，這個大家都期待的產業，現在應該是繳出成績單的時候了。