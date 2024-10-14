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▲AMMA亞洲格鬥協會不斷的努力推廣之下，將目標直指2026名古屋亞運會。（圖／主辦單位提供）

中華格鬥代表隊13日已抵達菲律賓 ，參與本月14日至16日的AMMA馬尼拉格鬥公開賽,挑戰亞洲頂級格鬥高手，代表隊選手包含今年的亞洲錦標賽金牌得主楊濟華，銀牌選手余至誠，以及日前於WOTD擊敗香港對手的“鯊魚“李學顥，與蠅量級積分第一名的楊皓翔，都將面對生涯格鬥重要的一戰，而現代組與傳統組分別由沈致承與洪啓修兩位教練領軍！在AMMA亞洲格鬥協會不斷的努力推廣之下，將目標直指2026名古屋亞運會，而我們的五位選手亦將在本屆賽事，爭取更高個人積分，除此之外，大會更設立超過500萬台幣的高額總獎金，各代表隊已徵召各國頂級高手參戰，擁有多位前UFC ONE冠軍賽經驗的職業高手加入，中國，吉爾吉斯，哈薩克斯坦等格鬥強隊的參戰，大大提高比賽的可看性。中華代表隊教練沈致承表示：「這次賽會的強度，比過去兩屆亞洲錦標賽還更高，選手們除了爭取冠軍的最高榮譽外，有高額獎金的激勵之下更是動力十足！4位選手我們目標拿下3面獎牌，讓我們一起期待團隊的表現！」從10月14日起 ，連續3天的賽事將於AMMA 官方YOUTUBE 頻道直播。