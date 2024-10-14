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▲海產喜歡啦啦隊女神，對方卻是對劉書宏有興趣。（圖／中天提供）

▲劉書宏分享曾遇過另一半標準不一。（圖／三立提供）

37歲男星劉書宏長相斯文帥氣，加上個性幽默，獲得大批粉絲的支持與喜愛，和網紅團體「這群人」成員茵聲的一段情更是為人所知，身邊桃花不斷。日前海產在節目中爆料，自己花了1萬多元請啦啦隊女神吃飯，結果對方根本喜歡劉書宏，他無奈表示：「我看她們點餐點到流汗，想說啦啦隊女生都這麼會吃喔？」劉書宏在節目《同學來了》分享，曾遇過標準不一的另一半：「她可以跟朋友出去訊息、電話都不回，但我要跟朋友去派對，我11點出發，她說：『你12點要回來。』更好笑的是她11點59分就問：『你上車了吧？』或者說好讓我出去一個晚上跟朋友聚會，但她還是會傳很多訊息問：『你要回來了嗎？』」主持人安心亞則覺得可能是他有「前科」，才讓另一半沒安全感，阿Ken也替女方說話：「她覺得你管不了自己，那我替你管，像我認識的男生朋友，他們真的會每過1小時就拍照或傳訊息給另一半，雖然在不同空間，但彼此還是關心著對方。」海產則覺得有些女生會把男生的付出當作理所當然：「我曾經請啦啦隊女生吃飯，她們吃飽只說：『謝謝海產，我們先走囉！』一票女生就這樣一哄而散急著要回家，也不會想說要不要去續攤約會。」劉書宏聽完則笑著補充：「那個女生跟我也認識，海產約了那個女生吃飯，那個女生又帶了其他啦啦隊女生一起去給他請，重點是他們吃飯的過程中，那個啦啦隊女生有傳訊息給我說：『海產找我吃飯，你要不要一起過來吃？』這樣太奇怪了，因為我知道海產喜歡她。」此話一出，海產更加不滿：「結果那個女生最後喜歡你，我那個單買了1萬多，我看她們點餐點到流汗，想說啦啦隊女生都這麼會吃喔？」