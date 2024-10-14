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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，對此，退役陸軍少將栗正傑表示，這次發佈的時間比「聯合利劍-2024A」還早，對台灣造成壓迫，也綜合中共發布的訓練影片《枕戈待旦》資訊，判斷「聯合利劍-2024B」將比「聯合利劍-2024A」還硬。栗正傑今日在《中天新聞》表示，就時間上面來說，這次軍演發佈的時間非常縝密細思，對比上次來說又更早，是清晨5點，他相信就是發起「拂曉攻擊」的時刻，是個非常結合戰備的時間，中共又選在禮拜一發佈，禮拜一早上可能是台灣最塞車的時候，讓國防部記者會來不及召開，包括戰備部隊可能都正在休完假趕營區的路上，可能來不及回到營區就戰備位置，所以這次的時間點選擇跟上次比較起來，對台灣來說更壓迫。栗正傑也從《枕戈待旦》的影片中指出，第一個出現的鏡頭是潛艦，所以他猜測潛艦也參與這次演練，影片中也可見運油-20的戰鬥機，推測演練範圍不只侷限於台島周邊，可能已經推到太平洋西岸、關島那邊去了，代表中共同時在演練「反介入」跟「區域拒止」作戰。栗正傑要大家特別注意，昨天遼寧號的航空母艦發佈的訊息，是通過巴士海峽往西太平洋繼續運動，可能已經就位了，「所以大家不要以為現在才開始，而是昨天就已經就位了」，推測中共解放軍可能是利用昨天晚上移動，欲在白天時拂曉攻擊。