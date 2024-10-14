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▲「2024臺灣文學獎」金典獎入圍作品書展DM正面。（圖／文化部）

「2024臺灣文學獎」金典獎今（14）日揭曉入圍名單，文化部表示，今年共有293件作品參加徵獎，相較於去年，增加了超過5成（102件），創下新高，競爭激烈。而入圍的30部作品類型十分多元，包含小說、散文、詩集、非虛構書寫，其中更有9部作品來自初試啼聲的新人，這30部入圍作品將共同競逐1名金典獎年度大獎、7名金典獎，以及3名蓓蕾獎的榮譽，得獎名單預計於11月初公布，並於11月16日下午在臺北華山1914文化創意產業園區西2館舉行贈獎典禮。評審團表示，從本屆作品中觀察到由於文學邊界逐漸模糊，文學也因而成為更具彈性的有機載體。不僅文類可以相互跨越、議題指涉繁複，在風格上也都各擅其美，反映當前臺灣文壇的活力與動能。除了優質的詩作與散文，今年也是小說的豐收年，入圍件數占比近半，許多作品觸及人的歷史處境與生命書寫。值得一提的是，本屆非虛構文學作品的參賽與入圍頗多，議題面向含括人物報導、偏鄉高齡、離島說話、客庄史事、移工與礦工生命紀事等等，顯示非虛構文學的發展愈益豐碩，更多不同領域寫作者投身其間，也使臺灣文學風景更顯富美。配合入圍名單揭曉，除了將於「臺灣文學獎Online2024」粉絲團進行金典獎年度大獎預測抽獎活動，即日起至12/31止，也將於全臺78處陸續展開金典獎入圍書展，實體書展地點除臺文館本館與臺灣文學基地外，還包括北中南東等各區域的獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館等。另亦與電子書平臺及網路書店等合作線上書展，後續亦將推出系列講座。2024年金典獎得獎名單預計於11月初公布，並於11月16日下午在臺北華山1914文化創意產業園區西2館舉行贈獎典禮，盛情邀請各界一同蒞臨此年度文學盛典，為2024金典文學獎入圍者、得獎者與精采作品獻上掌聲。