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▲劉思慕先前曾多次表達自己對珍珠奶茶的喜愛。（圖／劉思慕IG）

華裔演員劉思慕自5歲起便移民多倫多，近年來時常公開表達對珍珠奶茶的喜愛，也因出演漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅，近日他受加拿大廣播公司邀請上真人實境秀《Dragon’Den》，節目中他當眾指出2位魁北克商人推銷新品牌「Bobba」罐裝珍珠奶茶，並沒有尊重珍奶的起源地台灣，直言此手法是「文化挪用」。節目片段中可以看到，品牌「Bobba」2位創辦人菲塞特（Sebastien Fiset）與佛瑞奈特（Jess Frenette）聲稱將流行於亞洲的珍奶轉變成健康、方便的即飲體驗，還開發出含酒精即飲珍奶以及爆漿珍奶隨手拿的新包裝，更大膽地向現場投資大亨徵求資金100萬加幣（約新台幣3200萬），並承諾給予18%的公司股份。不過劉思慕隨即批評該系列產品主打波霸這種「源自亞洲」的食材作為賣點，卻沒有在包裝、宣傳文案中標明靈感來源，認為此舉不尊重珍珠奶茶的發源地，更有「文化挪用」之嫌。然而，面對劉思慕的質疑，菲塞特辯稱珍珠奶茶流行多年，已不再是「道德產品」，更強調產品的合作夥伴之一在台灣所以有「文化連結」。聽到回應後劉思慕依舊不買單更表示，想從產品包裝上找到台灣的來處，但卻沒有看到靈感來處，因此最後表明拒絕參與此項投資。