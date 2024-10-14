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▲中國今(14日)清晨宣布圍台軍演，馬祖列島也被劃進軍演範圍，今早7時東引往南竿的船班並未受到影響。（圖／讀者提供）

▲中國對台發動圍台軍演，馬祖東引以及南北竿也被劃入範圍。圖為今日馬祖南竿島上枕戈待旦紀念公園牌樓。（圖／讀者提供）

中共解放軍東部戰區今（14）日清晨宣布，展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。是自今年5月後第二度發動聯合利劍軍演。位於第一線的馬祖，今早天氣晴朗，雖被中共解放軍劃入圍島範圍，交通船班早上尚未受到影響。中共解放軍東部戰區今日清晨發布「聯合利劍-2024B」圍台軍演公告，內容劃出了在台灣周遭海域的六個軍演區塊，同時，位於離島馬祖的東引、南竿與北竿、以及金門烏坵，也都被一同劃入範圍。與此同時，中國海警也宣布首度編隊，將首度繞行台灣一圈。此次軍演也特別針對總統賴清德而來，解放軍媒體解放軍報對於賴清德的中華民國與中華人民共和國互不隸屬言論大感不滿，直指鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」。海巡署金馬澎分署稍早釋出在馬祖近海遇上中國海警的對峙畫面，金馬澎分署指出，14日8時中國海警舷號「14607」、「14517」，以及「14602」、「14509」等4船，以兩兩編隊方式，分別自南竿西方3.2浬、東引西北3.2浬分2處由外向內航入我國水域，海巡署金馬澎分署同步派遣4艘巡防艇對應驅離。位於第一線的馬祖，現在狀況如何？一名正在馬祖旅遊的遊客告訴《NOWnews今日新聞》記者，今日清晨中國宣布圍台軍演後，馬祖的島際交通仍維持正常運作，今早七時由東引開往南竿福澳港的船班未受到影響，一路上並未遇到任何中國海警船隻，福澳港也如常運行。就在軍演消息宣布前一天，解放軍東部戰區搶先公布新的戰訓影片《枕戈待旦》，發布長約1分01秒的影片《枕戈待旦》，公開陸、海、空訓練畫面，展示解放軍在森林、海面、空中的訓練場景。其中「旦」字的一橫還變成顯眼的台灣地圖，統戰意圖明顯。而在馬祖南竿島上，今日仍有不少遊客在島上旅遊，著名景點「枕戈待旦紀念公園」可看到正牌的「枕戈待旦」四字仍聳立，亦有來自台灣本島的團客來到這裡拍照留念。