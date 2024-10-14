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北港朝天宮媽祖神像日前被人放到網路拍賣，仔細一看竟是北港朝天宮媽祖受邀北上宮廟作客神尊，民眾不忍心媽祖「落難」成為拍賣品，自掏腰包花了1萬6千元將神像買下，並無償歸還給廟方，事件後曝光才發現，請走神像的許姓男子為慣犯，長年運用「請神」方式將神像請走，再刊登到網路拍賣，順利得手上萬元。北港朝天宮祭祀組長紀仁智表示，本（10）月9日18時，一名居住在北部的許姓男子和友人到朝天宮參拜，希望能恭請「北港媽」回家裡附近的廟會，為活動作「作客三天」，替眾人祈福保平安，後續男子依據迎神儀式將手續辦妥後，便把媽祖請離朝天宮。豈料，隔天網路臉書社群竟出現「北港媽」和另一尊王爺神像遭到網路拍賣，底下還有民眾出價，最後以1萬6千元結單售出，而這名買家是雲林善信士知道媽祖是朝天宮的，13日將媽祖神像歸還給北港朝天宮廟方，神歸原位，返回大殿坐鎮。據了解，許姓男子其實是一名盜神慣犯，多次都用類似手法將神像請走，再刊登在網路拍賣，順利得手上萬元，讓各大廟宇人員都頭痛不已。北港警分局指出，將別人神像上網拍賣行為已涉及侵佔及詐欺，呼籲民眾勿生歹念，將神明當作斂財工具，因警方尚未接獲朝天宮報案，待廟方報案將依規定受理並積極偵辦。