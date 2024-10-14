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前總統蔡英文啟程赴捷克訪問，並計劃出席「公元2000論壇」並發表演說。蔡英文抵達捷克布拉格後，也特別與當地台灣留學生見面交流，並討論台灣全球供應鏈的角色，也關心地緣政治的議題，蔡英文更送上自己最愛的泡麵「來一客鮮蝦魚板」與綠乖乖，滿滿台灣味送給同學們一解鄉愁。蔡英文啟程赴捷克訪問，抵達後於臉書發文表示，自己與當地的10位台灣留學生見面、交流。在這場見面中，也討論了台灣在全球供應鏈的角色，也關心地緣政治的議題。蔡英文表示，也有些同學跟她說，來到捷克讀書後，廚藝大為精進。不過她知道，歐洲進入冬天時，有一些食材的取得會比較困難，所以我也從台灣帶了零食，還有自己最愛的泡麵，送給同學們一解鄉愁。蔡英文說，每一位留學生，都是台灣走向世界的觸角，她也鼓勵同學，在攻讀專業之餘，平常也要多多結交各國的友人，將台灣的聲音，民主與友善傳遞給全世界。最後蔡英文表示，她也要謝謝各位同學們的寶貴意見，提供了在歐洲觀察的視角，讓她可以用不同的角度，看待影響台灣甚巨的議題，也相信有各位同學在這裡，台灣、捷克的關係一定會更厚實。