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歐洲理事會主席夏爾．米歇爾（Charles Michel），與中共國務院總理李強上週會面，會後米歇爾不排除歐中貿易爭端會升級成全面貿易戰的風險。學者分析，考量到歐洲許多產品都銷往中國，雙方貿易全面開戰機會小，目前先觀察美國大選結果，歐洲屆時對中態度可能更底定。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，歐中在電動車的廝殺競爭也會影響到想要投入電動車供應鏈的台廠，若中國佔上風，對台廠將相對不利。李強與米歇爾在寮國舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會場邊會面，米歇爾11日受訪表示，中國須調整自身作為，並警告歐中經貿紛爭有升級為全面貿易戰的危險。截至目前為止，歐盟已拍板對中國進口電動車加徵最高36.3%反補貼稅，時間至少5年。中國商務部也因應反擊，8日宣佈對歐盟白蘭地採取臨時反傾銷措施，加收近40%的保證金；接下來更可能針對歐盟豬肉、乳酪品出手。對此，孫明德認為，「歐盟不會像美國一樣，演變成一個全面的貿易戰」，這有兩大原因。首先，歐盟會員國本身對於課徵電動車關稅議題上本就不是一條心，例如坐擁歐洲汽車大廠的德國就選擇棄權，而中國課徵白蘭地、豬肉關稅，也是針對這些是投下贊成票的法國、西班牙的產品。其次，歐洲銷往中國產品相當多，如果對中國課徵關稅，中國再以關稅反擊，歐洲也會受到很大傷害，而這些傷害無法仰賴美國來彌補。孫明德表示，歐洲對中國態度是否有所轉變，短期必須先觀察11月5日美國總統大選結果。他說，歐洲近年是配合美國政策，若民主黨總統候選人賀錦麗當選，歐盟可能就會繼續配合美國盟友；倘若共和黨總統候選人川普重新選上，歐洲反而要優先提防川普政府對外政策的衝擊，搞不好還須聯合中國一起抵禦。至於中長期，歐洲一直很想做電動車，但長期一直無法做得比中國好，尤其最近歐洲綠黨選舉大敗，對於推動綠能的政策腳步有新討論。這次電動車貿易爭端中，有部分國家是希望中國把電動車產業拉到歐盟設廠，但按照過去日本汽車產業到歐洲設廠經驗，並非百利無一害，往往伴隨更多的問題。追根究柢，歐洲車廠在燃油車立於領先地位，與日本車廠一樣陷入難以完全放棄燃油引擎技術，投身電動車的問題，「未來電動車未必會成為一個新的風潮，因為最近電動車也賣不好，但真正的問題是汽油車跟柴油車還能賣多久」，若電動車近年出現突破性改進，難保燃油車淘汰速度會更快。孫明德表示，無論是透過貿易手段把中國車擋在外面，或是引進車廠都不會是解決之道，最重要是要培養自己的技術。歐洲長期的強項在於汽車、鐘錶、機械及精品，但這類產品在數位時代，或是正在發生的人工智慧時代下，遠遠落後於其他國家。歐洲、中國兩隻大象在電動車吵架，台灣廠商又該如何適從？孫明德回應，台灣汽車製造業規模較小，但許多電子廠、面板廠都積極想打入歐美電動車零組件、車用電子市場，近年台廠也有前往歐洲展開佈局。他提醒，歐中在電動車的廝殺競爭勢必會影響到台廠，因為台廠在歐美與中國之間，往往都會是選擇與前者為伍，若歐洲最後占上風，對於我國廠商較有利；反之，中國取得優勢，就相對比較不利。