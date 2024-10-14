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▲黃采儀是表演老師，除了演戲之外大部分時間都奉獻給教學。（圖／客家電視台提供）

夏靖庭、黃采儀以客家電視《唱歌給你聽》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集男主角、女配角獎，一個是相隔12年入圍，一個是11年，夏靖庭表示原本很興奮，結果一看入圍名單突然冷靜下來了，「盡量告訴自己平常心！」黃采儀則表示這些年都在教學比較多，但是很多學生都有入圍、拿獎，上台都有感謝她，讓她感覺離金鐘獎也沒有那麼遠。夏靖庭睽違12年再入圍金鐘獎，他表示當下非常興奮，馬上查入圍名單有誰，一看到李銘忠、李銘順兄弟檔，夏靖庭說，「我本來想說很期待，那麼多年了，想說看一下其他對手是誰，結果就突然冷靜下來了，這組不是被說是死亡之組嗎，就表示大家都很強，我也不謙虛，我的想法是，演員的本分是拍完戲就已經做完，是評審挑我出來參加競賽，能不能得獎就不是我的事，盡量告訴自己是平常心。」黃采儀也是相隔11年再入圍，她表示自己作品太少，而且大部分時間都在做教學，每年看到學生入圍、得獎都很開心，「我也沒有脫離金鐘太久，而且甚至都會被提到。」這次在《唱歌給你聽》中，黃采儀飾演一位出家的母親，黃采儀說一開始是婉拒演出，「因為兩年前我爸才剛離開，這故事跟我的心境太貼近，有點承受不住，後來因為導演答應我的要求，我說要剃頭髮，所以我才加入。」黃采儀認為這是符合角色，加上下一部作品是跟一群癌末的小朋友工作，她認為剃髮必須要做，這對導演陳文彬來說反而是驚喜，「對女演員來說，剃髮會影響後面的戲路，采儀要求要剃髮，我第一反應是，是不是聽錯了！」黃采儀說因為妹妹是出家人，在父親臨終前有提醒大家不能哭，爸爸才會走得安心，黃采儀說，「當然妹妹的用意非常好，只是還是有很多話想跟爸爸講，那些話都在心裡沒講，我很感謝夏哥跟導演，在戲裡把我那時候的遺憾釋放出來。」夏靖庭也是因為演了這齣戲才和父親和解，雖然父親已經過世多年，但夏靖庭說，「我跟爸爸關係其實不好，拍了這個戲，也重新思考跟爸爸的關係，年紀小的時候都是聽母親的抱怨，但其實爸爸對我們很好，他很想為我們做些什麼，只是他不成功。」夏靖庭自己有兩個小孩，一個6歲一個5歲，也是為人父之後才知道照顧小孩的不容易，「小孩不在我身邊的時候會一直想，我好像對他們太嚴格，但是當他們在我面前，就會念他們，我好像人格分裂。」