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基隆市長謝國樑罷免案於昨（13）日落幕，最終「不同意罷免」86,014票，高於「同意票」69,934票，謝國樑成功守下市長職位。國民黨團今上午召開記者會，面對未來恐將有大罷免潮，國民黨立法院黨團書記長林思銘今（14）日受訪時表態，若總統賴清德要繼續搞惡質仇恨罷免，國民黨也會針對不適任的民進黨立委展開罷免。林思銘在記者會中表示，昨天針對民進黨發動的惡意罷免謝國樑，基隆人用自己手中的神聖選票挺善良，繼續讓肯做事、會做事，能做事的謝市長為市民服務。開票結果以同意票未達到25%的罷免門檻，反對票更高於同意票近一萬六千票，否決了這場不具正當性勞民又傷財、毫無意義的罷免投票。林思銘強調，國民黨團在此公開呼籲民進黨，在背後發動這場不公不義罷免案的民進黨，有没有人要為這場勞民傷財的負起政治責任？全台人民真的只想好好過日子，要讓每天只想維護財團利益、圖謀政黨私利的不肖政客負起應負的責任。林思銘再次請教檢調，何時開始啟動林右昌前市府相關弊案？有媒體提問，國民黨團如何面對未來大罷免時代？林思銘受訪時回應，這次謝國樑的罷免不成立後，民進黨又排山倒海地去挑起仇恨值，完全就是一個輸不起的心態，昨晚看到的公民團體、民進黨公職人員或民代，都還在表述說未來要繼續推動全台大罷免，尤其是針對幾位票數贏得比較驚險的立委。林思銘痛批，若民進黨輸掉選舉，就想搞罷免，這會浪費國家多少資源？非常不當，因此民進黨、總統賴清德還繼續要搞惡質仇恨罷免，國民黨也會有對應的政策，對於民進黨不適任的立委，一定也會去做出相關罷免。