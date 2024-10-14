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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，國民黨立委徐巧芯認為，會引發這麼大狀況，是因為總統賴清德的「祖國論」。對此民進黨立委洪申翰表示，賴清德不管是國慶晚會，或是國慶演說，說的都是事實，狠批徐巧芯不敢責備中共。洪申翰今日在臉書發文指出，徐巧芯在中共宣布圍台軍演的時候，還是學不會團結對外，依舊還是向台灣內部究責、推罪。針對徐巧芯說，賴的「祖國論」發言確實對兩岸及國際帶來很大的「困擾」一事，洪申翰表示，賴總統不管是國慶晚會，或是國慶演說中，哪一句話不是事實呢？中華民國跟中華人民共和國，難道不是同時存在台灣海峽的兩岸嗎？洪申翰質疑，難道在國民黨心中，中華民國是隸屬在中華人民共和國之下？還是國民黨真的覺得，中華人民共和國真的是中華民國的祖國？洪申翰痛批，把國際社會都認知的事實講出來，到底為什麼會造成困擾？為什麼不敢責備中國太玻璃心、太流氓？連最簡單的事實，都會崩潰？洪申翰表示，馬英九執政的時候，中共都不會圍台軍演，是因為國民黨對老共的卑躬屈膝，連事實與真相都不敢說出口。