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基隆市長謝國樑罷免案投票結果確定為否決，謝國樑今（14）日馬上投入市政工作。稍早他更發文感謝前中廣董事長趙少康，直言從這次罷免案成案開始，趙少康就多次親自前來助講、掃街，也不斷在社群網絡等平台上仗義執言，協助澄清事實，用他實際行動來支持基隆，直呼「內心實在很感動！」謝國樑罷免投票後首日即上工，早上受訪時更提及，待會馬上要跟基隆的兒少團體開會，共同研商如何關心基隆的兒少保護，至於市政工作方面，即使在選舉期間也不曾有所偏廢，未來會更努力推動市政工作，尤其114年的基隆市政府總預算最近就要完成編列，將交由議會審查。謝國樑強調，在選舉的時候雖然不曾怠慢市政工作，相關政策也都如期推出，但心境上難免會有些掛心，在這場選舉告一段落之後，衷心希望短期內不要再有選舉，希望能夠好好的回歸到自己的工作崗位，這是他給他自己跟同仁們最深的期待，並且參考外界的意見，虛心的做好每一件事情。稍早謝國樑也在臉書發文，特別提到在這次選舉的過程中，心裡特別感謝一位好大哥，就是趙少康。趙少康同為基隆人，從這次罷免案成案開始，就多次親自前來助講、掃街，也不斷在社群網絡等平台上仗義執言，協助澄清事實，用他實際行動來支持基隆。謝國樑也提到，在趙少康最近一次催票的影片中提到，出生地基隆是他的根，也是最關切的地方，「看了內心實在很感動」，自己要再次感謝好大哥趙少康，基隆是我們的家，感謝趙少康和我們一起守護基隆、守護民主。