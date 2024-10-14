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博愛座再傳爭議！昨日（13日）一名老翁搭乘開往台中、豐原方向的台鐵區間車時，一人霸占2個博愛座，一名短髮女子提出想坐下，反遭老翁暴力相向，不斷以身體推擠女子，短髮女站起後伸出右腳作勢反擊，讓在場民眾看傻眼。對此，鐵路警察表示並未接獲民眾報案，呼籲當事人報案，以釐清案情。根據事發畫面，一名老翁坐在台鐵區間車的博愛座上，豈料老翁卻刻意坐在中間，霸佔兩個座位，有名短髮女乘客想要坐在他旁邊，卻遭老翁大聲喝斥，還用手把人推出去，女乘客不甘心，趁機坐到老翁旁邊，豈料卻被老翁一腳踩在扶桿上借力，硬是將短髮女擠出去，讓她氣得一度抬起右腿想踢人反擊，不過隨後就將腳放下。鐵路警察局臺中分局表示，未接獲民眾及臺鐵公司相關（通）報，經檢視民眾拍攝畫面為1名男子與1名女子於臺鐵區間車車廂內，疑因博愛座座位問題引發肢體衝突，警方籲請當事人向警方報案，以利釐清案情，如有違法，當即依法偵辦。