我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有人直言范曉萱（左1）看起來發福了些，不過也有粉絲認為她狀態維持得很好。（圖／微博）

▲范曉萱在蕭敬騰婚禮獻唱，看起來十分陶醉。（圖／微博）

女星范曉萱擁有「音樂小魔女」的稱號，近年來鮮少公開露面，昨（13）日她頂著一頭綠色頭髮，驚喜現身蕭敬騰的婚禮上，甚至還上台獻唱給予祝福，久違出現在粉絲面前，也令許多人紛紛敲碗：「求求范曉萱復出吧」、「捕捉失蹤人口！」畫面中范曉萱穿著灰色寬版上衣，搭配深色寬褲，打扮得十分隨意休閒。她一手拿酒杯，一手握著麥克風，在舞台上跟著音樂擺動，看起來十分陶醉其中。而范曉萱一頭亮綠色的直髮，也格外引人注目。畫面曝光後，許多粉絲紛紛敲碗：「真的求求范曉萱復出吧」、「捕捉失蹤人口」、「姑奶奶，快出來營業吧！」而久違露面的她，外型也成了外界矚目的焦點，有人直呼她看起來發福了些、差點認不出來，也有人出面緩頰，認為范曉萱狀態及氣色還是維持得很好。范曉萱18歲時發行首張專輯《Rain》，其中又以〈你的甜蜜〉、〈眼淚〉等歌曲廣受大眾喜愛，擁有「音樂小魔女」的封號。後來轉戰戲劇圈也有相當出色的表現，不過近幾年范曉萱便漸漸淡出演藝圈。如今久違地露面，也讓大批粉絲相當驚喜。