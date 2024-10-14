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▲夏和熙在演藝圈打滾10幾年，近來開始斜槓自己創業，砸百萬推出籌備2年的保養品牌。（圖／YES!BABY提供）

▲夏和熙擁有24歲的青春好膚質，卻曾不小心灼傷自己的臉。（圖／YES!BABY提供）

夏和熙在演藝圈打滾10幾年，近來好消息頻傳，不但以節目《我們這一攤》入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，更開始斜槓自己創業，砸百萬推出籌備2年的保養品牌，今（14）日舉行品牌記者會，分享創業的艱辛，迷信的他還被建議不要有合夥人、員工，因此公司只有他1人，他也開玩笑：「合夥人就是菩薩。」甚至在研發保養品的過程中，誤使用酒精成分過高的產品，導致臉部灼傷。夏和熙笑說自己雖然是雙子座，但上升星座是處女，個性很吹毛求疵，因此公司大小事都由自己一手掌握，一開始有不少人邀約合資，但他都一一婉拒，在過程中他也會請教身旁的專業人士，同樣是《大學生了沒》出身的張愛亞就是其中一人，不僅如此，他也熱愛算命，只要碰到需要選擇的難關，他就會選擇去求佛問事，但其實心裡還是會有點孤獨。開公司有夏和熙擅長的部分，像是保養方面的專業知識，卻有更多需要學習的，最讓他崩潰的就是財務、會計等數字問題，他坦承一開始確實花了很多冤枉錢，「光是打樣就花了2、30萬，單瓶將近1萬。」不僅如此，因為不斷試成分，他還得去做臉，救回爛掉的肌膚，這些費用他通通都得自己吸收，目前還是入不敷出的狀態，希望1年之後就能慢慢收支平衡。夏和熙也透露，他之前去做肌膚檢測是24歲，自豪有保養還是有差，然而在研發產品的過程中，他也有碰壁的經驗，因為使用到酒精成分過高的產品，導致臉部就像被曬傷一樣，不斷脫皮掉屑，最近更因為壓力太大，開始出現掉髮的狀況，目前就醫後靠著頭皮修護等產品慢慢恢復，也嘗試以冥想、念經和修佛的方式紓壓。夏和熙也點名邱宇辰需要認真保養，直呼：「女藝人皮膚都蠻好的！」認為邱宇辰沒有認真卸妝、擦保養品，笑說：「我會送整組保養品給他。」他也感嘆女性很辛苦，要維持好膚況不容易，會受到生理期影響，「能有不錯的狀態就很厲害了。」