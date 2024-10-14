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▲「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi台南探險之旅」，12米高大型氣偶現身安平遊憩碼頭。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲彼安諾及巴庫也超萌登場。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

▲康寧餐具聯名「酷洛米與美樂蒂」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲康寧餐具讓「酷洛米與美樂蒂」陪大家用餐吃飯都療癒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「酷洛米與美樂蒂」大甜碗、小甜碗都有2件組可以帶回家。（圖／記者蕭涵云攝）

▲康寧餐具「酷洛米與美樂蒂」8吋分隔盤萌萌噠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「大耳狗喜拿」無論在全球或台灣排行榜都勇奪冠軍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲大耳狗喜拿2件組有藍天、白雲、捲捲、飛翔不同主題。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「大耳狗喜拿」全套7件組下殺53折。（圖／記者蕭涵云攝）

▲康寧餐具「SNOOPY復刻黑白全系列」。（圖／康寧餐具提供）

▲康寧餐具「SNOOPY露營趣全系列」。（圖／康寧餐具提供）

▲康寧餐具CORELLE系列餐盤中最頂級的金質花色「冬戀」商品。（圖／康寧餐具提供）

▲週年慶消費滿兩萬送火烤兩用電陶爐。（圖／康寧餐具提供）

▲王座餐飲聯名酷洛米週邊商品。（圖／王座餐飲提供）

▲王座餐飲5大品牌門市都有酷洛米妝點用餐空間。（圖／王座餐飲提供）

三麗鷗粉絲瘋掉！下半年不只有安平遊憩碼頭有台南市政府觀光旅遊局「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi台南探險之旅」，康寧餐具年度新品超狂聯名「大耳狗喜拿」及「酷洛米與美樂蒂」，週年慶還祭出最殺「買一送一」優惠。王座餐飲旗下銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將及橋村炸雞5大品牌，也聯名經典紫黑配色的酷洛米週邊商品一次整理。三麗鷗「2024肖像大賞」全球排名榜單公布，第一名由連續5年蟬聯冠軍寶座的大耳狗喜拿奪下，酷洛米及美樂蒂則分別獲得第三名、第六名；台灣排名同時揭曉榜首為大耳狗喜拿、第三名為酷洛米及第七名是美樂蒂。台南市政府觀光旅遊局即日起至11月17日，於安平遊憩碼頭設置，12米高的兩大主角大型氣偶、還有可愛夥伴彼安諾及巴庫齊現身，搭配5座台南知名觀光景點「大魚的祝福、四草隧道、奇美博物館、安平古堡、生命之樹」主題拍照區背板好療癒，還有每日的夜間燈光秀、週邊特色商品的期間限定快閃店，開展才三天就吸引4.5萬粉絲，有夠受歡迎。三麗鷗魅力無法擋，，首發多達10款組合套組於百貨公司週年慶檔期開賣，限定驚喜價全面53折起。共推出6吋平盤、8吋平盤、6吋深盤、8吋深盤、325ml飯碗、473ml湯碗、900ml麵碗共7款造型餐具，則有8吋分隔盤、325ml飯碗、473ml湯碗、300ml沙拉碗、177ml小碗共5款造型餐具。除了多樣2件組，還推薦鐵粉「大耳狗喜拿」全套7件組優惠價2,480元（原價4,640元）、「酷洛米與美樂蒂」全套5件組優惠價1,599元（原價3,010元）雙雙下殺53折起最優惠。凡購買「大耳狗喜拿」及「酷洛米與美樂蒂」任一系列商品，單筆消費滿2,005元，再獲得「大耳狗喜拿」或「酷洛米與美樂蒂」限量精美收納盒一個及SNAPWARE晶透隨身手提耐熱玻璃水瓶等滿額贈品（總計市價949元），數量有限送完為止。康寧餐具週年慶檔期期間，更同步推出6大超甜折扣優惠包括「首日正價商品買一送一」買得到CORELLE系列餐盤中最頂級的金質花色「冬戀」，首次推出單件消費即享買一送一優惠，價格約420元～1,180元；「SNOOPY復刻黑白」與「SNOOPY露營趣」雙搭推出「鋅動輕瓷不鏽鋼保溫杯系列買一送一」，價格約1,480元～1,680元，價低為贈品。價低為贈品（部分商品除外）。另有超強「首4日天天驚喜價」、滿額加贈「Double驚喜好禮」、年度最夯「週年慶期間全面75折」（不含配件及特價商品），旗下CORELLE、CORNINGWARE、VISIONS、SNAPWARE等系列品牌超多人氣商品最低扣31折起。且旗下銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將及橋村炸雞5大品牌門市，皆妝點各具特色的用餐主題空間。299元「酷愛裝可愛」扭蛋公仔有甜蜜蜜糰子、熱騰騰炸雞2款；420元「酷愛裝到滿」1200ml大容量雙層碗，外觀繪有酷洛米和好朋友巴庫，內裡使用不鏽鋼耐熱100度；149元的「酷愛袋著走」收納袋，防潑水材質一袋雙面、加長提把好實用。即日起至11月30日，還有親子加碼「最繪酷洛米」著色比賽，於全台銀座杏子日式豬排、京都勝牛35門市，索取酷洛米著色紙，完成作品後上傳官網、填妥基本資料即完成報名。經評選後有機會獲得「酷愛吃美食三件組」乙套、及全品牌購物金千元抵用券等好禮。